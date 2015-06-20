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Dicas para o uso do seguro DPVAT

Essa semana um grupo, que tinham empresa na Serra, convencia pessoas a requerer o benefício, mesmo que não fosse acidente automobilístico

Publicado em 19 de Junho de 2015 às 21:50

Publicado em 

19 jun 2015 às 21:50
O DPVAT é o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT). A finalidade é amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos acidentes.Essa semana um grupo, que tinham empresa na Serra, convencia pessoas a requerer o benefício, mesmo que não fosse acidente automobilístico. Quatro pessoas foram presas, acusadas de envolvimento no “Golpe do DPVAT”. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Valdo Lemos explica ao quadro Direção Segura os detalhes sobre o benefício e quem pode requerer a indenização. Ouça:
Direção Segura - Inspetor Valdo Lemos - 19-06-15

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