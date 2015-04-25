Dicas e orientações sobre o uso do cinto de segurança no banco traseiro

O uso do cinto é obrigatório para todo mundo, para quem senta na frente ou atrás do carro. Segundo a regulamentação do trânsito, se o passageiro for flagrado sem cinto, a multa vai para o motorista do carro. O valor é R$ 127. Em fevereiro deste ano, foi anunciada resolução do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que partir de 2020, todos os carros zero quilômetro deverão ter apenas cintos de segurança de 3 pontos, e não mais os abdominais, para todos os ocupantes. Também será obrigatório apoio de cabeça em todos os assentos. Antes disso, a partir de 2 de fevereiro de 2018, modelos inéditos de carros já deverão sair apenas com esse tipo de cinto e com apoios de cabeça em todos os bancos. A lei atual obriga o cinto de 3 pontos para os passageiros da frente e os laterais do banco de trás.