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Dicas e orientações sobre o uso do cinto de segurança no banco traseiro

Ouça ainda orientações sobre o uso da cadeirinha para crianças

Publicado em 24 de Abril de 2015 às 21:20

Publicado em 

24 abr 2015 às 21:20
O uso do cinto é obrigatório para todo mundo, para quem senta na frente ou atrás do carro. Segundo a regulamentação do trânsito, se o passageiro for flagrado sem cinto, a multa vai para o motorista do carro. O valor é R$ 127. Em fevereiro deste ano, foi anunciada resolução do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que partir de 2020, todos os carros zero quilômetro deverão ter apenas cintos de segurança de 3 pontos, e não mais os abdominais, para todos os ocupantes. Também será obrigatório apoio de cabeça em todos os assentos. Antes disso, a partir de 2 de fevereiro de 2018, modelos inéditos de carros já deverão sair apenas com esse tipo de cinto e com apoios de cabeça em todos os bancos. A lei atual obriga o cinto de 3 pontos para os passageiros da frente e os laterais do banco de trás. 
Ouça as dicas e orientações do inspetor Fabrício Gomes, da Polícia Rodoviária Federal, sobre o tema:
Direção Segura - 24-04-15

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