Dicas de segurança para ciclistas evitarem acidentes

Nesta segunda-feira, dia 19 de agosto, comemorou-se o Dia Nacional do Ciclista. A data tem o objetivo de estimular o uso da bicicleta, a mobilidade sustentável e a educação para a paz no trânsito. Por isso, no Direção Segura desta terça-feira (20), o inspetor da PRF-ES Valdo Lemos destaca quais são as principais ações que motoristas e ciclistas devem tomar para uma convivência equilibrada e segura no trânsito. Acompanhe!