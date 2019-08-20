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DIREÇÃO SEGURA

Dicas de segurança para ciclistas evitarem acidentes

Ouça as dicas do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 12:30

Publicado em 

20 ago 2019 às 12:30
Nesta segunda-feira, dia 19 de agosto, comemorou-se o Dia Nacional do Ciclista. A data tem o objetivo de estimular o uso da bicicleta, a mobilidade sustentável e a educação para a paz no trânsito. Por isso, no Direção Segura desta terça-feira (20), o inspetor da PRF-ES Valdo Lemos destaca quais são as principais ações que motoristas e ciclistas devem tomar para uma convivência equilibrada e segura no trânsito. Acompanhe!
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 20-08-19
Entre as dicas de segurança apontadas por especialistas estão: uso de equipamentos (como capacete); iluminação (usar sempre luz branca na frente e vermelha atrás); velocidade (andar em uma velocidade compatível à via; não ultrapassar o sinal vermelho e usar sempre calçados fechados para pedalar. 
 

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