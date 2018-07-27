Dia do Motociclistas: atenção para evitar acidentes no trânsito

O Dia do Motociclista é comemorado nesta sexta-feira (27) e, claro, ao falarmos sobre o comportamento deles no trânsito ainda existem muitas dúvidas sobre como a relação de motociclistas e motoristas - além de pedestres - pode ser melhorada. Mas que fique claro: existem regras de segurança que devem, sim, ser seguidas e fazem toda a diferença. Entre os principais motivos de acidente no trânsito estão o comportamento de risco e o desrespeito às normas de segurança. Confira as orientações do Superintendente da PRF-ES, Willys Lyra, sobre o tema.

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>>> AS DICAS DE SEGURANÇA: Use o equipamento adequado:

Você deve estar sempre equipado de acordo com a legislação em vigor. O seu capacete deve ter o tamanho correto e possuir nele as faixas reflexivas. Para as mãos, não se esqueça das luvas com aderência! E, para os pés, utilize um calçado com fechamento acima dos tornozelos. Calça jeans ou de cordura e jaqueta finalizam o vestuário mais adequado para andar de moto com segurança.

Pense em menos velocidade, mais segurança:

O excesso de velocidade, independente do meio de transporte, coloca a todos em situações de risco — tanto você, quanto os motoristas e passageiros dos demais veículos e, também, os pedestres.Previna-se de acidentes obedecendo às velocidades regulamentadas nas vias por onde circula. E, quando estiver parado no semáforo, cuidado antes de partir! Alguns pedestres atravessam correndo nos últimos segundos de passagem, e isso pode resultar em atropelamentos.

Faça as curvas sempre com cuidado: Para evitar os acidentes nas curvas, diminua inicialmente a velocidade ao fazê-las, e mantenha-a constante enquanto a motocicleta estiver inclinada. Quando finalizar a curva, você pode aumentar, aos poucos, a velocidade da moto. É muito importante evitar frear enquanto a motocicleta estiver inclinada!

Não freie bruscamente:

Não use os freios da sua moto de maneira brusca — isso fará com que o peso se desloque para a parte frontal e, assim, você perderá o equilíbrio. Não esqueça de manter o bom estado dos pneus da moto, assim como calibrá-los de acordo com as recomendações da fabricante.

Mantenha uma distância segura dos demais veículos:

Principalmente nas rodovias, onde a velocidade é superior à das vias comuns da cidade, mantenha uma distância segura dos veículos para evitar desequilíbrio e colisões. A distância segura deve valer para todos os sentidos — frente, atrás e lados.

Tenha atenção redobrada nos cruzamentos:

Por mais que a preferencial seja sua, nunca acelere nos cruzamentos! Opte sempre por reduzir a velocidade e checar se nenhum veículo desgovernado vem em sua direção. Leve em consideração que os outros motoristas podem faltar com a atenção e colocar você em uma situação perigosa.

Tenha muito cuidado com as condições do piso: