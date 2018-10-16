Dez crianças por dia morrem no trânsito brasileiro, segundo dados de 2017 divulgados pela Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT. No Espírito Santo, foram 38 ocorrências envolvendo crianças entre janeiro e setembro deste ano: sendo 14 de crianças como passageiros e 24 na função de pedestres. As consequências também impressionam: foram 10 mortes, 22 casos de invalidez permanente e 6 receberam reembolso de despesas médicas e hospitalares. Acidentes envolvendo automóveis lideram: são 27 casos. No quadro Direção Segura desta terça-feira (16), o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Henrique Tosta, alerta que crianças são um dos grupos mais vulneráveis aos acidentes no trânsito, pois seus corpos são mais frágeis e elas ainda não sabem reconhecer o perigo e nem avaliar corretamente a distância e velocidade de um veículo em movimento.