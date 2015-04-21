Cuidados que os pedestres devem ter ao caminhar nas ruas e rodovias

O pedestre deve cuidar de sua segurança e andar com muita atenção, pois não possui acessórios ou equipamentos de proteção contra as situações de risco que enfrenta no dia a dia do trânsito. Há todos os dias diversos acidentes, como atropelamentos nas ruas das cidades e rodovias.
No quadro Direção Segura, a Polícia Rodoviária Federal continua falando sobre os cuidados que os pedestres devem ter ao caminhar nessas vias. Ouça agora o inspetor João Maurício Zancan no quadro desta terça-feira (21).
CBN Direção Segura - Inspetor da PRF - Zancan - 12.46s - 21-04-15