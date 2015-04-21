Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Cuidados que os pedestres devem ter ao caminhar nas ruas e rodovias

Atenção redobrada ao circular por essas vias

Publicado em 21 de Abril de 2015 às 14:58

Publicado em 

21 abr 2015 às 14:58
 O pedestre deve cuidar de sua segurança e andar com muita atenção, pois não possui acessórios ou equipamentos de proteção contra as situações de risco que enfrenta no dia a dia do trânsito. Há todos os dias diversos acidentes, como atropelamentos nas ruas das cidades e rodovias.
No quadro Direção Segura, a Polícia Rodoviária Federal continua falando sobre os cuidados que os pedestres devem ter ao caminhar nessas vias. Ouça agora o inspetor João Maurício Zancan no quadro desta terça-feira (21).
CBN Direção Segura - Inspetor da PRF - Zancan - 12.46s - 21-04-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo americano critica o Pix e propõe tarifas de 25% sobre o Brasil
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina
Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados