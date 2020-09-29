Corredor de motos: as principais mudanças na legislação de trânsito

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, continua a trazer uma análise a respeito da série de mudanças aprovadas pelo Senado ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei 9.503, de 1997). O texto depende de sanção do presidente da República. Nesta terça (29), Lemos destaca a utilização de “corredores” de moto e infração específica para a parada sobre ciclovia ou ciclofaixa. Confira o que prevê as principais mudanças da legislação:

“Corredores” de moto: O projeto cria regras para o uso dos chamados “corredores” de motociclistas — quando as motos andam entre as faixas das vias. Será admitida essa passagem entre veículos quando o fluxo estiver parado ou lento. Se houver mais de duas faixas de circulação, a passagem somente será admitida no espaço entre as duas faixas mais à esquerda. A passagem nos corredores terá que ser “em velocidade compatível com a segurança de pedestres, ciclistas e demais veículos”. Os órgãos e entidades com circunscrição sobre a via poderão implementar áreas de espera específicas para as motos, junto aos semáforos, imediatamente à frente dos outros veículos. O texto ainda aumenta a idade mínima necessária para que as crianças possam ser transportadas na garupa das motos — de 7 para 10 anos de idade.