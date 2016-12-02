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Contran suspende exigência de cadeirinhas em veículos escolares

Entenda a mudança no quadro "Direção Segura"

Publicado em 02 de Dezembro de 2016 às 17:46

Publicado em 

02 dez 2016 às 17:46
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) decidiu suspender a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para crianças de até 7 anos e meio em veículos de transporte escolar. A resolução foi publicada na edição do "Diário Oficial da União" da última quinta-feira (1º).
A decisão inicial do Contran, publicada em julho do ano passado, previa que, a partir de fevereiro 2016, os veículos de transporte escolar teriam de disponibilizar cadeirinhas para crianças de até 7 anos e meio. A exigência provocou protestos de motoristas de transportes escolares em diversos estados, como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. Nas manifestações, os motoristas reclamavam que as cadeirinhas não são práticas.
Mas, em meio à polêmica, qual é a importância do uso das cadeirinhas em veículos escolares? Ou ainda em veículos, de forma geral? Confira a explicação da inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Carolina André:
Direção Segura - 02-12-16.mp3

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