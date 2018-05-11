Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Contran prorroga regras de segurança para caminhões basculantes

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 19:14

Publicado em 

11 mai 2018 às 19:14
O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) decidiu prorrogar por mais um ano, o período para que empresas se adaptem às novas regras sobre o sistema de segurança para a circulação de veículos e implementos rodoviários do tipo carroceria basculante.
A resolução sobre as mudanças estabelece medidas de segurança na circulação deste tipo de veículos nas vias públicas, como forma a evitar acidentes. Dentre os itens de segurança que passarão a ser exigidos, está a inclusão de um dispositivo de segurança primário, que impede o acionamento de tomada de força involuntária.
Um aparelho secundário, que é composto por avisos visuais e sonoros que alertam o motorista sobre o acionamento da tomada de força; e um equipamento eletrônico de segurança terciário, que garante que o caminhão não passe dos 10 km/h com a tomada de força ligada. Além disso, será exigida a apresentação do Certificado de Segurança Veicular (CSV) anualmente no licenciamento do veículo. Saiba mais detalhes sobre o tema nesta edição do Direção Segura, com o Superintendente da PRF-ES, Willys Lyra.
Direção Segura - 11-05-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados