Contran prorroga regras de segurança para caminhões basculantes

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) decidiu prorrogar por mais um ano, o período para que empresas se adaptem às novas regras sobre o sistema de segurança para a circulação de veículos e implementos rodoviários do tipo carroceria basculante.

A resolução sobre as mudanças estabelece medidas de segurança na circulação deste tipo de veículos nas vias públicas, como forma a evitar acidentes. Dentre os itens de segurança que passarão a ser exigidos, está a inclusão de um dispositivo de segurança primário, que impede o acionamento de tomada de força involuntária.

Um aparelho secundário, que é composto por avisos visuais e sonoros que alertam o motorista sobre o acionamento da tomada de força; e um equipamento eletrônico de segurança terciário, que garante que o caminhão não passe dos 10 km/h com a tomada de força ligada. Além disso, será exigida a apresentação do Certificado de Segurança Veicular (CSV) anualmente no licenciamento do veículo. Saiba mais detalhes sobre o tema nesta edição do Direção Segura, com o Superintendente da PRF-ES, Willys Lyra.