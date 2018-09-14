Contran estabelece resolução sobre faixas elevadas de pedestres

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou, nesta semana, a resolução de nº 738 que estabeleceu as dimensões das faixas elevadas de pedestres e a sua localização na via. De acordo com resolução, travessia elevada não pode ser implantada em corredores e faixas de ônibus. Onde tiver faixa elevada, a velocidade dos veículos deve ser limitada a 30 km/h, com redução gradativa do máximo permitido na via até o local da travessia. Outro caso seria a necessidade de haver intervenções para a diminuição de velocidade para que seja instalada a faixa. Confira mais detalhes nesta edição do quadro Direção Segura.