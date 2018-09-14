Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREÇÃO SEGURA

Contran estabelece resolução sobre faixas elevadas de pedestres

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 18:44

Publicado em 

14 set 2018 às 18:44
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou, nesta semana, a resolução de nº 738 que estabeleceu as dimensões das faixas elevadas de pedestres e a sua localização na via. De acordo com resolução, travessia elevada não pode ser implantada em corredores e faixas de ônibus. Onde tiver faixa elevada, a velocidade dos veículos deve ser limitada a 30 km/h, com redução gradativa do máximo permitido na via até o local da travessia. Outro caso seria a necessidade de haver intervenções para a diminuição de velocidade para que seja instalada a faixa. Confira mais detalhes nesta edição do quadro Direção Segura.
Direção Segura - 14-09-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prova de concurso público
Governo do ES contrata temporários com salário de até R$ 5.500
Imagem de destaque
Dia Mundial da Corrida: 6 erros comuns que podem causar lesões
Imagem de destaque
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados