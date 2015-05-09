Conheça os motivos previstos na legislação para remoção de veículos

Nesta semana, o quadro Direção Segura do CBN Cotidiano trata sobre remoção de veículos. De acordo com o inspetor Lira, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro será removido do local que está, seja por guincho, conduzido pelo policial ou pelo condutor até o pátio do Detran, aguardando liberação em casos como:

Your browser does not support the audio element. Direção Segura - 08-05-15

1 - Estacionar veículo onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos;

2 - Promover, na via, competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via;

3 - Ter seu veículo imobilizado na via por falta de Combustível;