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DIREÇÃO SEGURA

Conheça os motivos previstos na legislação para remoção de veículos

Um exemplo é estacionar onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos

Publicado em 08 de Maio de 2015 às 22:26

Publicado em 

08 mai 2015 às 22:26
Nesta semana, o quadro Direção Segura do CBN Cotidiano trata sobre remoção de veículos. De acordo com o inspetor Lira, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro será removido do local que está, seja por guincho, conduzido pelo policial ou pelo condutor até o pátio do Detran, aguardando liberação em casos como:
Direção Segura - 08-05-15
1 - Estacionar veículo onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos;
2 - Promover, na via, competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via;
3 - Ter seu veículo imobilizado na via por falta de Combustível;
4 - Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento.

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