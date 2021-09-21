Conheça os hábitos na direção que podem "detonar" o seu carro

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Waldir Soares, traz um importante alerta. Tem gente que se considera motorista experiente, mas tem hábitos ao volante que provam o contrário. Muitos adotam práticas que, no fim das contas, detonam o carro, elevam o consumo e até podem trazer risco à própria segurança e à de terceiros. Alguns exemplos de condutas de motoristas que podem "detonar" o veículo: "descansar" o pé no pedal de embreagem; descer na "banguela"; passar de lado na lombada; frear em cima da hora e segurar carro na embreagem. Ouça as explicações completas!