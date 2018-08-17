Conheça os códigos de restrição da CNH para deficientes

O tema em destaque nesta edição do Direção Segura vai fazer você ficar de olho em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Isso porque quando uma pessoa com algum tipo de deficiência tira a CNH, ela normalmente vem acompanhada de alguma restrição, que é a indicação do que é necessário para que ela possa dirigir. E é importante esclarecer: esses motoristas não podem conduzir veículo sem estar de acordo com as normas restritivas. Quer saber mais detalhes sobre o tema? Confira na explicação do Superintendente Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra.