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DIREÇÃO SEGURA

Conheça o sistema de alerta para recuperação de carros roubados

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 18:43

Publicado em 

13 abr 2018 às 18:43
A comunicação de roubo/furto de veículos é um procedimento comum por parte daqueles que passam por essa situação no País. E um sistema desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxilia, justamente, como sistema de alerta para a recuperação de veículos roubados: trata-se do Sinal.
O Sistema Nacional de Alarmes (Sinal) permite a quem tiver seu veículo roubado, furtado, em sequestro ou clonado se cadastrar no portal da PRF e garantir que os agentes próximos ao crime sejam notificados imediatamente. Nesta edição do Direção Segura, o Chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF, Inspetor Hemerly, traz detalhes sobre como funciona o sistema. Confira!
Direção Segura - 13-04-18.mp3

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