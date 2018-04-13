Conheça o sistema de alerta para recuperação de carros roubados

A comunicação de roubo/furto de veículos é um procedimento comum por parte daqueles que passam por essa situação no País. E um sistema desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxilia, justamente, como sistema de alerta para a recuperação de veículos roubados: trata-se do Sinal.

O Sistema Nacional de Alarmes (Sinal) permite a quem tiver seu veículo roubado, furtado, em sequestro ou clonado se cadastrar no portal da PRF e garantir que os agentes próximos ao crime sejam notificados imediatamente. Nesta edição do Direção Segura, o Chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF, Inspetor Hemerly, traz detalhes sobre como funciona o sistema. Confira!