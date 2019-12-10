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DIREÇÃO SEGURA

Conheça hábitos no trânsito que podem render multa e você nem sabia

As orientações são da Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 13:03

Publicado em 

10 dez 2019 às 13:03
Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Valdo Lemos, traz como destaque hábitos que, muitas vezes, os motoristas praticam no trânsito, rendem multas e podem ser desconhecidos pela maior parte dos envolvidos. Comer, beber, pentear o cabelo, se maquiar são situações que podem lhe render punição, caso esteja ao volante. 
Direção Segura - 10-12-19.mp3
1 - Manusear ou digitar no celular - As penalidades previstas são o pagamento de multa R$ 293,47, mais sete pontos
2 - Comer ou beber conduzindo veículo - Essa conduta pode caracterizar infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira
3 - Fumar enquanto dirige - Infração média, R$ 130,16
4 - Pentear o cabelo e se maquiar ao volante - Infração média
5 - Dirigir usando chinelo ou salto alto - Infração média
6 - Conduzir veículo com fones nos ouvidos - Infração média
7 - Dirigir com o braço para fora - Infração média
8 - Não usar óculos de grau nem lentes de contato - Se um fiscal de trânsito verificar na CNH que o motorista tem de usar dispositivo corretor de visão, mas não cumpriu a determinação, isso resulta em infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos no prontuário
9 - Ligar o pisca-alerta com o carro em movimento - Infração média
10 - Estacionar longe do meio-fio - Estacionar a uma distância de 50 centímetros a um metro da guia configura infração leve, com três pontos na CNH e multa de R$ 88,38, com possibilidade de remoção do veículo
[Fonte: UOL]

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