Conheça as regras para circulação de veículos de emergência

Nesta edição do quadro Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, reforça um importante alerta aos motoristas: quais são as regras para circulação dos veículos de emergência em nossas avenidas e estradas. Afinal, em tempos de pandemia, mesmo com o trânsito mais ameno, veículos de serviço médico e de segurança pública continuam a ter preferência. Valdo Lemos explica: "A preferência deve ser dada a eles, desde que estejam em deslocamento de urgência e utilizando as luzes de emergência vermelha e com o dispositivo sonora apontando que, naquele momento, estão precisando de prioridade". O motorista deve, então, manter a faixa da esquerda livre e derivar o seu veículo à direita para manter a fluidez do trânsito. Confira as orientações!