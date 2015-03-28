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DIREÇÃO SEGURA

Conheça as categorias da Carteira de Habilitação e cada característica

Conheça ainda os detalhes sobre a relação da habilitação com o peso do veículo

Publicado em 27 de Março de 2015 às 21:42

Publicado em 

27 mar 2015 às 21:42
No quadro Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Carolina André fala sobre os detalhes de cada categoria de habilitação. Ela tira dúvidas sobre as exigências para motocicletas, inclusive sobre a documentação para aquelas com até 50 cilindradas. Conheça ainda os detalhes sobre a relação da habilitação com o peso do veículo. Ouça.
Direção Segura - 27-03-15
Serviço
Das Categorias de Habilitação e suas característicasCATEGORIA "A"Destinada a condutor de veículo motorizado de 02 (duas) ou 03 (três) rodas, com ou sem carro lateral, que tenha a idade mínima de 18 (dezoito) anos.CATEGORIA "B"Destinada a condutor de veículo motorizado cujo peso bruto total não ultrapasse a 3.500kg e cuja locação não exceda a 08 (oito) lugares, excluído o do motorista, e que tenha a idade mínima de 18 (dezoito) anos.CATEGORIA "C"Destinada a condutor de veículo motorizado voltado ao transporte de carga, cujo peso bruto total ultrapasse a 3.500kg, e que tenha a idade mínima de 18 (dezoito) anos, e ainda, estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses. Poderá dirigir inflamáveis e cargas perigosas desde que tenha o curso MOPP (Curso de Movimentação de Produtos Perigosos) e seja maior de 21 (vinte um) anos.CATEGORIA "D"Destinada a condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 08 (oito) lugares, excluído o do motorista, e que tenha a idade mínima 21 (vinte e um) anos, e ainda, esteja habilitado no mínimo a dois anos na categoria b, ou no mínimo há um ano na categoria c e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 12 (doze) meses; poderá dirigir inflamáveis e cargas perigosas desde que tenha o curso MOPP (Curso de Movimentação de Produtos Perigosos).CATEGORIA "E"Destinada a condutor de veículo conjugado em que a unidade tratora se enquadre nas categorias b, c ou d e cuja unidade acoplada, tenha 6.000kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 08 (oito) lugares, ou seja enquadrada na categoria TRAILER; e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses; poderá dirigir inflamáveis e cargas perigosas desde que tenha o curso MOPP(Curso de Movimentação de Produtos Perigosos).

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