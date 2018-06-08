Conheça a lei para o transporte de cargas em veículos de passeio

Pelas ruas e avenidas das cidades uma cena comum é se ver motoristas realizando o transporte de cargas variadas no trânsito. Mas é necessário cautela e atenção nessa hora: o Código Brasileiro de Trânsito delimita regras específicas sobre esse tipo de transporte. Afinal, irregularidades cometidas podem causar uma série de acidentes. Nesta edição do Direção Segura o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Willys Lyra, detalha quais são essas regras. Confira!