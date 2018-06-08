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DIREÇÃO SEGURA

Conheça a lei para o transporte de cargas em veículos de passeio

O Código Brasileiro de Trânsito delimita regras específicas sobre esse tipo de transporte

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 17:40

Publicado em 

08 jun 2018 às 17:40
Pelas ruas e avenidas das cidades uma cena comum é se ver motoristas realizando o transporte de cargas variadas no trânsito. Mas é necessário cautela e atenção nessa hora: o Código Brasileiro de Trânsito delimita regras específicas sobre esse tipo de transporte. Afinal, irregularidades cometidas podem causar uma série de acidentes. Nesta edição do Direção Segura o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Willys Lyra, detalha quais são essas regras. Confira!
Direção Segura - 08-06-18.mp3
 

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