Confira as regras para o uso do giroflex

Durante a semana, um ouvinte enviou a seguinte dúvida: “a lei permite um veículo descaracterizado usar giroflex?”. Neste quadro "Direção Segura", vamos responder a essa dúvida com a ajuda do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Antônio:
Direção Segura - 13-01-17.mp3
Serviço
Entre os pontos que permitem o uso do aparelho estão:
- o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;
- a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;