Confira as regras para o uso do giroflex

Durante a semana, um ouvinte enviou a seguinte dúvida: “a lei permite um veículo descaracterizado usar giroflex?”. Neste quadro "Direção Segura", vamos responder a essa dúvida com a ajuda do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Antônio:

Your browser does not support the audio element. Direção Segura - 13-01-17.mp3

Serviço

Entre os pontos que permitem o uso do aparelho estão:

- o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;