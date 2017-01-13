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CBN DIREÇÃO SEGURA

Confira as regras para o uso do giroflex

A dúvida sobre o uso do equipamento foi enviado por um ouvinte do quadro "Direção Segura"

Publicado em 13 de Janeiro de 2017 às 18:15

Publicado em 

13 jan 2017 às 18:15
Durante a semana, um ouvinte enviou a seguinte dúvida: “a lei permite um veículo descaracterizado usar giroflex?”. Neste quadro "Direção Segura", vamos responder a essa dúvida com a ajuda do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Antônio:
Direção Segura - 13-01-17.mp3
Serviço
Entre os pontos que permitem o uso do aparelho estão:
- o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;
- a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;

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