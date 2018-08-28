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DIREÇÃO SEGURA

Confira as orientações para dirigir sem sustos

Acidentes não acontecem por acaso, obra do destino ou azar. Na maioria absoluta das ocorrências, a falha é humana

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 10:20

Publicado em 

28 ago 2018 às 10:20
Para ter mais segurança nas estradas, dentre outros fatores, a direção defensiva é fundamental. Algumas simples — mas preciosas — dicas de direção defensiva, que podem fazer a diferença na hora de evitar uma acidente podem ser seguidas pelos motoristas. Nesta edição do quadro Direção Segura, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra dá orientações para que os motoristas sejam mais prudentes e evitem acidentes. 
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 28-08-18
Acidentes não acontecem por acaso, obra do destino ou azar. Na maioria absoluta das ocorrências, a falha é humana. Vale lembrar, também, que quase toda ocorrência trágica, quando previsível, é evitável.

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