Confira as orientações para dirigir sem sustos

Para ter mais segurança nas estradas, dentre outros fatores, a direção defensiva é fundamental. Algumas simples — mas preciosas — dicas de direção defensiva, que podem fazer a diferença na hora de evitar uma acidente podem ser seguidas pelos motoristas. Nesta edição do quadro Direção Segura, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra dá orientações para que os motoristas sejam mais prudentes e evitem acidentes.
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 28-08-18
Acidentes não acontecem por acaso, obra do destino ou azar. Na maioria absoluta das ocorrências, a falha é humana. Vale lembrar, também, que quase toda ocorrência trágica, quando previsível, é evitável.