Confira as orientações para dirigir sem sustos

Para ter mais segurança nas estradas, dentre outros fatores, a direção defensiva é fundamental. Algumas simples — mas preciosas — dicas de direção defensiva, que podem fazer a diferença na hora de evitar uma acidente podem ser seguidas pelos motoristas. Nesta edição do quadro Direção Segura, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra dá orientações para que os motoristas sejam mais prudentes e evitem acidentes.