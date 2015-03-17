Como transportar crianças com segurança

Como transportar com segurança crianças nos veículos? No quadro Direção Segura desta terça-feira (17), a inspetora da Polícia Rodoviária Federal e Chefe do Núcleo de Comunicação da PRF, Carolina André, alerta sobre a exigência da legislação para a presença do bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, dependendo da idade da criança. E ressalta: no ano passado, foram registradas quatro mortes no Espírito Santo envolvendo crianças. Em praticamente todos os casos, as crianças não usavam os dispositivos de segurança.