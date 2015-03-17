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Como transportar crianças com segurança

Saiba sobre a exigência da legislação para a presença do bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, dependendo da idade da criança

Publicado em 17 de Março de 2015 às 16:12

Publicado em 

17 mar 2015 às 16:12
Como transportar com segurança crianças nos veículos? No quadro Direção Segura desta terça-feira (17), a inspetora da Polícia Rodoviária Federal e Chefe do Núcleo de Comunicação da PRF, Carolina André, alerta sobre a exigência da legislação para a presença do bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, dependendo da idade da criança. E ressalta: no ano passado, foram registradas quatro mortes no Espírito Santo envolvendo crianças. Em praticamente todos os casos, as crianças não usavam os dispositivos de segurança.
CBN Direção Segura - Inspetora da PRF - Carolina André - 17-03-15

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