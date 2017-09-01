Como reagir a um comportamento intolerante no trânsito

Como evitar uma discussão entre motoristas e pedestres? E se o motorista não para na faixa de pedestre? Como “dividir” o espaço com o ciclista? Situações corriqueiras no trânsito, além de demostrarem, em muitos casos, casos de intolerância apontam para a necessidade de se rever as noções e práticas para educação no trânsito. Educação de uns para com os outros e de atividades de educação para o trânsito, de forma geral. Diante desse cenário, acompanhe as dicas do Inspetor da PRF Valdo Lemos, sobre o assunto. No quadro "Direção Segura" ele fala sobre educação no trânsito e como os motoristas podem tentar utilizar mais cidadania em seus trajetos: