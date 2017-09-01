Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN DIREÇÃO SEGURA

Como reagir a um comportamento intolerante no trânsito

Publicado em 01 de Setembro de 2017 às 20:02

Publicado em 

01 set 2017 às 20:02
Como evitar uma discussão entre motoristas e pedestres? E se o motorista não para na faixa de pedestre? Como “dividir” o espaço com o ciclista? Situações corriqueiras no trânsito, além de demostrarem, em muitos casos, casos de intolerância apontam para a necessidade de se rever as noções e práticas para educação no trânsito. Educação de uns para com os outros e de atividades de educação para o trânsito, de forma geral. Diante desse cenário, acompanhe as dicas do Inspetor da PRF Valdo Lemos, sobre o assunto. No quadro "Direção Segura" ele fala sobre educação no trânsito e como os motoristas podem tentar utilizar mais cidadania em seus trajetos:
Entrevista - Fabio Botacin - Augusto Fiorotti - 01-09-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados