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Como prevenir acidentes nas rodovias federais

No Direção Segura desta sexta-feira, o Inspetor da PRF, Valdo Lemos, orienta e alerta os motoristas quanto a atenção que se deve ter no trânsito

Publicado em 13 de Outubro de 2017 às 17:48

Publicado em 

13 out 2017 às 17:48
Nesta última quarta-feira (13), aconteceu um grave acidente na BR 101, em Viana. O caminhoneiro Wesley Montovanelli, em momento de imprudência e imperícia, atingiu ao todo oito veículos a sua frente que estavam parados devido a operação da Polícia Rodoviária Federal de véspera de feriado. Quatro pessoas morreram, outras cinco pessoas estão feridas. A PRF afirmou que há a possibilidade do motorista ter estado desatento ao utilizar o celular. No Direção Segura desta sexta-feira, o Inspetor da PRF, Valdo Lemos, orienta e alerta os motoristas quanto a atenção que se deve ter no trânsito. Confira!
Direção Segura - 13-10-17.mp3

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