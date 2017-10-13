Como prevenir acidentes nas rodovias federais

Nesta última quarta-feira (13), aconteceu um grave acidente na BR 101, em Viana. O caminhoneiro Wesley Montovanelli, em momento de imprudência e imperícia, atingiu ao todo oito veículos a sua frente que estavam parados devido a operação da Polícia Rodoviária Federal de véspera de feriado. Quatro pessoas morreram, outras cinco pessoas estão feridas. A PRF afirmou que há a possibilidade do motorista ter estado desatento ao utilizar o celular. No Direção Segura desta sexta-feira, o Inspetor da PRF, Valdo Lemos, orienta e alerta os motoristas quanto a atenção que se deve ter no trânsito. Confira!