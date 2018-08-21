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DIREÇÃO SEGURA

Como motoristas de caminhão podem praticar direção defensiva

Ouça as orientações da Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 10:47

Publicado em 

21 ago 2018 às 10:47
Que as noções de direção defensiva são fundamentais para a prevenção de acidentes já não é segredo. Mas quando se trata de estradas, o cuidado deve ser redobrado. Para os motoristas de caminhão, por mais que a maior parte já esteja acostumada com a rotina de rodas, as principais estradas do País, o cuidado ao limite de carga máxima a ser transportada e da utilização do farol são algumas das orientações básicas para trafegar em cuidado. Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Henrique Tosta, traz as orientações sobre o tema. Confira!
 
CBN Direção Segura - Henrique Tosta - 21-08-18

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