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DIREÇÃO SEGURA

Como escolher o acessório automotivo ideal para as viagens de férias

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 20:48

Publicado em 

11 jan 2019 às 20:48
Para muitos, as viagens de férias é sinônimo de muita bagagem. Para ajudar no transporte das malas nos trajetos de carro, o motorista conta com organizadores, racks e suportes, principalmente para não superlotar o interior do veículo. Mas qual é o acessório automotivo ideal e correto para essa tarefa? Independente da escolha, o responsável deve estar atento ao uso seguro do equipamento, como atenção a capacidade de peso máximo que é possível transportar, principalmente, e também ficar atento ao excedente de espaço - para fora dos limites laterais e dos para-choques. Quem analisa a situação é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Willys Lyra. Confira:
Direção Segura - 11-01-19.mp3

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