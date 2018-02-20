Como economizar combustível e pneus do veículo?

É infração de trânsito conduzir o veículo "em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído". Como também é passível de multa veículo sem combustível parado em via pública. Mas e você, sabe como economizar combustível no seu veículo no dia a dia? E a manutenção de veículo para evitar o desgaste maior dos pneus? Acompanhe as dicas do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Macedo Miranda.