Como agir quando o semáforo fica amarelo?

A sinalização de trânsito tem o papel de informar e orientar tanto motoristas quanto pedestres, e garante um trânsito seguro. Nesta terça-feira (07), no Direção Segura, vamos abordar a sinalização semafórica, que regulamenta o controle do tráfego em um cruzamento ou seção de via com indicadores luminosos, alternando o fluxo. O inspetor da PRF-ES, Valdo Lemos, esclarece algumas regras previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro e explica como devemos agir em situações como ‘amarelo piscante’ e ‘sinais temporizados’. Confira!