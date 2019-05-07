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DIREÇÃO SEGURA

Como agir quando o semáforo fica amarelo?

As orientações são da Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 12:10

Publicado em 

07 mai 2019 às 12:10
A sinalização de trânsito tem o papel de informar e orientar tanto motoristas quanto pedestres, e garante um trânsito seguro. Nesta terça-feira (07), no Direção Segura, vamos abordar a sinalização semafórica, que regulamenta o controle do tráfego em um cruzamento ou seção de via com indicadores luminosos, alternando o fluxo. O inspetor da PRF-ES, Valdo Lemos, esclarece algumas regras previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro e explica como devemos agir em situações como ‘amarelo piscante’ e ‘sinais temporizados’. Confira!
 
 
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 07-05-19

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