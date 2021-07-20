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Direção Segura

Como acessar a garagem da sua casa com segurança e evitar ação de criminosos

As dicas são da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 12:04

Publicado em 

20 jul 2021 às 12:04
Carro, veículo, carro preto, dirigir
Segurança ao dirigir Crédito: Pexels
Nesta edição do quadro Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, continua a esclarecer as dúvidas dos ouvintes sobre temas variados que envolvem a correta condução segura no trânsito. No último episódio ela iniciou também uma série com orientações de segurança para as mulheres na condução do veículo. Saiba como se comportar ao ingressar com o veículo na garagem; em quais situações há risco para a troca dos pneus; entre outros destaques.  
Direção Segura - 20-07-21.mp3

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