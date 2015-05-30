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DIREÇÃO SEGURA

Combate à exploração infantil nas estradas

Polícia Rodoviária Federal registrou 46 pontos mapeados com suspeitas de exploração sexual de crianças e adolescentes. BR-101 é a rodovia com mais problemas, principalmente no Sul do Estado

Publicado em 29 de Maio de 2015 às 23:06

Publicado em 

29 mai 2015 às 23:06
A Policia Rodoviária Federal (PRF) realiza um mapeamento dos pontos vulneráveis e suspeitos de ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes. O trabalho é feito em todo o país, em conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a ONG Childhood Brasil e algumas entidades do setor privado.
No Espírito Santo foram identificados 46 locais suspeitos, de acordo com a presidente da Comissão Regional dos Direitos Humanos, Márcia Thirre.
Direção Segura - 29-05-15

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