Combate à exploração infantil nas estradas

A Policia Rodoviária Federal (PRF) realiza um mapeamento dos pontos vulneráveis e suspeitos de ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes. O trabalho é feito em todo o país, em conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a ONG Childhood Brasil e algumas entidades do setor privado.