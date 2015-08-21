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"Comando de Saúde nas Rodovias" orienta caminhoneiros a cuidarem da saúde

Desde 2006, mais de 80 mil motoristas, nas rodovias federais, participaram da ação, que acontecem quatro vezes ao ano. As próximas edições estão previstas para acontecer nos dias 9 de agosto e 21 de outubro

Publicado em 21 de Agosto de 2015 às 15:13

Publicado em 

21 ago 2015 às 15:13
O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do transporte (Sest Senat) criou em 2006, em parceria com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Ministério da Justiça, o projeto Comandos de Saúde nas Rodovias.
A campanha educativa tem a finalidade de reforçar, junto aos caminhoneiros em trânsito, a importância dos cuidados básicos com a saúde para se evitar acidentes, garantir mais segurança nas rodovias, além de obter indicadores estatísticos sobre o perfil de saúde física e mental dos motoristas profissionais.
A abordagem aos motoristas é feita pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que os encaminham para as estações de saúde instaladas no local pelas equipes do Sest Senat, PRF e parceiros, onde são realizados exames rápidos, palestras e distribuição de brindes e materiais explicativos sobre temas relacionados ao dia a dia do caminhoneiro. Ouça o comentário do inspetor Wesley Miranda sobre a campanha nas rodovias capixabas:
Direção Segura - 21-08-15

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