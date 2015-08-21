"Comando de Saúde nas Rodovias" orienta caminhoneiros a cuidarem da saúde

O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do transporte (Sest Senat) criou em 2006, em parceria com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Ministério da Justiça, o projeto Comandos de Saúde nas Rodovias.

A campanha educativa tem a finalidade de reforçar, junto aos caminhoneiros em trânsito, a importância dos cuidados básicos com a saúde para se evitar acidentes, garantir mais segurança nas rodovias, além de obter indicadores estatísticos sobre o perfil de saúde física e mental dos motoristas profissionais.

A abordagem aos motoristas é feita pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que os encaminham para as estações de saúde instaladas no local pelas equipes do Sest Senat, PRF e parceiros, onde são realizados exames rápidos, palestras e distribuição de brindes e materiais explicativos sobre temas relacionados ao dia a dia do caminhoneiro. Ouça o comentário do inspetor Wesley Miranda sobre a campanha nas rodovias capixabas: