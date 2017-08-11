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CBN DIREÇÃO SEGURA

CNH vencida há mais de 30 dias não será cancelada

Tire suas dúvidas sobre "boatos" da CNH

Publicado em 11 de Agosto de 2017 às 18:53

Publicado em 

11 ago 2017 às 18:53
Voltou a circular nas redes sociais e no WhatsApp um boato criado em agosto de 2016 e que trata de um tema caro aos brasileiros: a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a notícia falsa, o Senado aprovou uma lei que cancela as carteiras de motorista após 30 dias do vencimento delas e faz com que, depois desse prazo, seja necessário passar por todas as aulas e todos os testes para voltar a dirigir. A nova regra, diz o boato, passaria a valer a partir do dia 25 de outubro. O assunto foi desmentido! E nesta edição do CBN Direção Segura você tira todas as suas dúvidas sobre os principais “boatos” que envolvem a CNH.
Direção Segura - 11-08-17.mp3

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