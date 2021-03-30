CNH suspensa: o que acontece se não entregar a habilitação?

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) Valdo Lemos, traz explicações em torno de um tema que sempre desperta dúvida entre os motoristas: a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Caso ela seja suspensa, o que acontece se o motorista não entregar a minha habilitação? De acordo com o Código de Trânsito, dependendo do motivo da suspensão, o motorista com a habilitação suspensa fica impossibilitado de dirigir por um período que pode variar de 2 a 24 meses. Confira as explicações!