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DIREÇÃO SEGURA

CNH suspensa: o que acontece se não entregar a habilitação?

Ouça as explicações do comentarista Valdo Lemos, Inspetor da PRF

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:44

Publicado em 

30 mar 2021 às 11:44
Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) Valdo Lemos, traz explicações em torno de um tema que sempre desperta dúvida entre os motoristas: a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Caso ela seja suspensa, o que acontece se o motorista não entregar a minha habilitação? De acordo com o Código de Trânsito, dependendo do motivo da suspensão, o motorista com a habilitação suspensa fica impossibilitado de dirigir por um período que pode variar de 2 a 24 meses. Confira as explicações!
Direção Segura - 30-03-21
 

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