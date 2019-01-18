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Ciclomotores sem registro não podem mais circular em vias públicas

O Detran-ES alerta que os proprietários de ciclomotores e ciclo-elétricos, veículos conhecidos popularmente como "cinquentinha", devem ser registrados e licenciados no órgão

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 17:11

Publicado em 

18 jan 2019 às 17:11
Alerta no trânsito. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) alerta os proprietários de ciclomotores e ciclo-elétricos, veículos conhecidos popularmente como “cinquentinha”, fabricados antes de 31 de julho de 2015, sem código específico de marca/modelo/versão, e que ainda não foram registrados e licenciados no órgão, que esses veículos não podem mais circular em vias públicas. Isso porque o prazo de dois anos para a inclusão desses veículos junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) estabelecido pela legislação federal terminou em 2018.
O Detran também orienta que os ciclomotores mais novos devem ser registrados e licenciados no órgão. O condutor flagrado pela fiscalização de trânsito circulando com veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado comete uma infração gravíssima. O artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e remoção do veículo. Nesta edição do Direção Segura o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra, detalha a legislação. Confira!
Direção Segura - 18-01-19.mp3

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