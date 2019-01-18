Ciclomotores sem registro não podem mais circular em vias públicas

Alerta no trânsito. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) alerta os proprietários de ciclomotores e ciclo-elétricos, veículos conhecidos popularmente como “cinquentinha”, fabricados antes de 31 de julho de 2015, sem código específico de marca/modelo/versão, e que ainda não foram registrados e licenciados no órgão, que esses veículos não podem mais circular em vias públicas. Isso porque o prazo de dois anos para a inclusão desses veículos junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) estabelecido pela legislação federal terminou em 2018.