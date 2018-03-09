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DIREÇÃO SEGURA

Carros brasileiros terão placas do Mercosul a partir de setembro

Publicado em 09 de Março de 2018 às 18:25

Publicado em 

09 mar 2018 às 18:25
Mudanças no trânsito brasileiro. O prazo para as placas de veículos adotarem o padrão dos países do Mercosul vai começar em 1º de setembro de 2018, segundo a resolução publicada, nesta semana, no Diário Oficial da União.
A nova placa deverá ser usada nos modelos zero quilômetro, veículos que passarem por processo de transferência de município ou propriedade, ou quando houver a necessidade de substituição das placas. Os veículos usados terão até 31 de dezembro de 2023 para mudar.
A nova placa vai ter uma tarja azul, bandeira do Brasil e outra configuração de letras e números. Além disso, contará com um chip e um código para facilitar a identificação dos veículos roubados ou clonados nos países do Mercosul. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, fica facultativo ao proprietário antecipar a substituição da placa. O Inspetor da PRF, Macedo Miranda, traz mais detalhes do assunto. Confira!
Direção Segura - 09-03-18.mp3

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