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DIREÇÃO SEGURA

Caminhoneiros passam por exames em semana de atenção à saúde

As paradas foram organizadas pela Polícia Rodoviária Federal nas BRs 101 e 262

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 11:50

Publicado em 

14 ago 2018 às 11:50
Eles trafegam pela estradas brasileiras, mas, em muitos casos, acabam por não se atentar a necessidade do cuidado com a saúde. São os motoristas profissionais de carga que impõem um ritmo de vida muitas vezes incompatível com a adoção de cuidados pessoais com a saúde, alimentação, descanso e exercícios físicos.
Para alertar sobre a saúde de quem está na estrada, a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo realiza esta semana uma ação nas principais rodovias para que os caminhoneiros possam fazer exames e prevenir doenças. O evento tem como objetivo reduzir acidentes nas estradas. Confira mais detalhes nesta edição do quadro Direção Segura com o Inspetor da PRF, Henrique Tosta.
CBN Direção Segura - Henrique Tosta - 14-08-18
 
Agenda – Saúde na Estrada
14/08/2018 – Posto Venturim – BR 262, Km 110, Venda Nova do Imigrante/ES. (8h às 17h)
15/08/2018 – Posto Tims – BR 101, Km 271, Serra/ES. (8h às 17h)
16/08/2018 – Posto Paradão – BR 101, Km 160, Linhares/ES. (8h às 17h)
 

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