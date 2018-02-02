Cadeirinha é equipamento essencial para segurança da criança no carro

Sempre quando se fala do trânsito a atenção voltada à segurança das crianças é fundamental. Afinal, elas fazem parte de um dos grupos mais vulneráveis a acidentes no trânsito e pais e responsáveis devem redobrar a atenção com esse grupo. E levando-se em conta que, em poucos dias, teremos mais um feriado prolongado - a data do Carnaval - as orientações sobre como transportar as crianças de forma segura volta a ganhar força. Por isso, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Macedo Miranda, traz as dicas e orientações para transportá-las de forma segura: