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Cadeirinha é equipamento essencial para segurança da criança no carro

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 19:39

Publicado em 

02 fev 2018 às 19:39
Sempre quando se fala do trânsito a atenção voltada à segurança das crianças é fundamental. Afinal, elas fazem parte de um dos grupos mais vulneráveis a acidentes no trânsito e pais e responsáveis devem redobrar a atenção com esse grupo. E levando-se em conta que, em poucos dias, teremos mais um feriado prolongado - a data do Carnaval - as orientações sobre como transportar as crianças de forma segura volta a ganhar força. Por isso, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Macedo Miranda, traz as dicas e orientações para transportá-las de forma segura:
Direção Segura - 02-02-18.mp3

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