Buzinar em excesso pode gerar multa, alerta polícia

Pode parecer uma situação corriqueira, mas você sabia que o ato de buzinar em excesso pode gerar multa? O motorista que for pego utilizando a buzina durante o engarrafamento, de modo prolongado, ou em locais proibidos pela sinalização podem ser punidos, por exemplo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a buzina deve ser utilizada de forma breve, somente para alertar os outros usuários. Nesta edição do Direção Segura, você confere algumas dicas de como utilizar as buzinas de forma adequada. Confira as orientações do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do ES, Valdo Lemos.