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DIREÇÃO SEGURA

Buzinar em excesso pode gerar multa, alerta polícia

Ouça as orientações do Inspetor Valdo Lemos, da Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 12:12

Publicado em 

30 out 2018 às 12:12
Pode parecer uma situação corriqueira, mas você sabia que o ato de buzinar em excesso pode gerar multa? O motorista que for pego utilizando a buzina durante o engarrafamento, de modo prolongado, ou em locais proibidos pela sinalização podem ser punidos, por exemplo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a buzina deve ser utilizada de forma breve, somente para alertar os outros usuários. Nesta edição do Direção Segura, você confere algumas dicas de como utilizar as buzinas de forma adequada. Confira as orientações do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do ES, Valdo Lemos. 
 
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 30-10-18

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