Brigas de trânsito causaram pelo menos 39 mortes em 2019 no país

Um levantamento do programa "Fantástico", da TV Globo, no último domingo (02), apontou o número de brigas que terminaram em assassinatos em 2019 no País. Em 2019, pelo menos 39 pessoas morreram assassinadas: 23 por arma de fogo a partir de uma situação de trânsito. Vítimas não só de tiros, como também brigas, facadas e até atropelamento proposital. Este é o tema do Direção Segura desta terça-feira (04), com o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos.