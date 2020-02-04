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DIREÇÃO SEGURA

Brigas de trânsito causaram pelo menos 39 mortes em 2019 no país

Ouça as orientações do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 12:57

Publicado em 

04 fev 2020 às 12:57
Um levantamento do programa "Fantástico", da TV Globo, no último domingo (02), apontou o número de brigas que terminaram em assassinatos em 2019 no País. Em 2019, pelo menos 39 pessoas morreram assassinadas: 23 por arma de fogo a partir de uma situação de trânsito. Vítimas não só de tiros, como também brigas, facadas e até atropelamento proposital. Este é o tema do Direção Segura desta terça-feira (04), com o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos.
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 04-02-20

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