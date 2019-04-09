Bicicletas motorizadas e ciclo-elétricos podem trafegar em ciclovia?

O fluxo de bicicletas motorizadas e das chamadas scooters elétricas está se tornando cada vez mais corriqueiro na Grande Vitória. Porém, engana-se quem acha que a circulação desse tipo de veículo não é regulamentada. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que todos os veículos motorizados, mesmo que sejam elétricos, devem ser devidamente registrados pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), ou pelo município, para circularem em vias públicas. Além disso, o condutor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir este tipo de veículo. Nesta terça-feira, o inspetor da PRF–ES, Valdo Lemos, esclarece também que bicicletas motorizadas e ciclo-elétricos não podem trafegar em ciclovias.