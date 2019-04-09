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DIREÇÃO SEGURA

Bicicletas motorizadas e ciclo-elétricos podem trafegar em ciclovia?

Ouça o que diz o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, no quadro Direção Segura

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 12:19

Publicado em 

09 abr 2019 às 12:19
O fluxo de bicicletas motorizadas e das chamadas scooters elétricas está se tornando cada vez mais corriqueiro na Grande Vitória. Porém, engana-se quem acha que a circulação desse tipo de veículo não é regulamentada. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que todos os veículos motorizados, mesmo que sejam elétricos, devem ser devidamente registrados pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), ou pelo município, para circularem em vias públicas. Além disso, o condutor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir este tipo de veículo. Nesta terça-feira, o inspetor da PRF–ES, Valdo Lemos, esclarece também que bicicletas motorizadas e ciclo-elétricos não podem trafegar em ciclovias.
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 09-04-19

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