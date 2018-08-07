Bafômetros com capacidade para detectar álcool no ar chegam ao ES

A Polícia Rodoviária Federal vai passar a contar com um novo instrumento para auxiliar na fiscalização de motoristas que dirigem sob efeito de álcool: trata-se do chamado “bafômetro passivo”, um aparelho mais moderno que detecta a presença de álcool no ar, mesmo a distância do motorista, a partir de setembro. Serão, ao todo, 25 bafômetros, que serão utilizados ao longo da BR-101, no Espírito Santo.