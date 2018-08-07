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DIREÇÃO SEGURA

Bafômetros com capacidade para detectar álcool no ar chegam ao ES

Eles serão utilizados a partir de setembro na BR 101

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 13:09

Publicado em 

07 ago 2018 às 13:09
A Polícia Rodoviária Federal vai passar a contar com um novo instrumento para auxiliar na fiscalização de motoristas que dirigem sob efeito de álcool: trata-se do chamado “bafômetro passivo”, um aparelho mais moderno que detecta a presença de álcool no ar, mesmo a distância do motorista, a partir de setembro. Serão, ao todo, 25 bafômetros, que serão utilizados ao longo da BR-101, no Espírito Santo.
 
No quadro Direção Segura desta terça-feira (07), o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lyra, explica que o equipamento vai auxiliar ao policial a identificar o motorista com maior chance de ter ingerido álcool.
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 07-08-18

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