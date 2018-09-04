Bafômetro passivo será utilizado pela PRF na operação Independência

A Polícia Rodoviária Federal inicia a meia-noite desta quinta-feira (6) a operação Independência nas estradas federais que cortam o Espírito Santo. O reforço no policiamento se estende até à meia-noite do próximo domingo (09).
Nesse período haverá um reforço concentrado no policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de mortes, feridos e de criminalidade. Serão utilizados recursos como o radar portátil; para inibir o excesso de velocidade e do etilômetro passivo e tradicional; para coibir o uso de bebida alcoólica na direção de veículo automotor, como explica o superintendente da PRF no Estado, Willys Lyra.
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 04-09-18