Bafômetro passivo será utilizado pela PRF na operação Independência

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wyllis Lira, afirmou que 25 aparelhos já estão à disposição das equipes e a utilização em abordagens começou nesta quinta-feira (16)

A Polícia Rodoviária Federal inicia a meia-noite desta quinta-feira (6) a operação Independência nas estradas federais que cortam o Espírito Santo. O reforço no policiamento se estende até à meia-noite do próximo domingo (09).

Nesse período haverá um reforço concentrado no policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de mortes, feridos e de criminalidade. Serão utilizados recursos como o radar portátil; para inibir o excesso de velocidade e do etilômetro passivo e tradicional; para coibir o uso de bebida alcoólica na direção de veículo automotor, como explica o superintendente da PRF no Estado, Willys Lyra.