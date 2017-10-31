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DIREÇÃO SEGURA

As regras sobre o transporte de bagagem em carros

Nesta edição do Direção Segura o Inspetor da PRF, Macedo Miranda, explica as regras sobre transporte de bagagem nos carros

Publicado em 31 de Outubro de 2017 às 12:30

Publicado em 

31 out 2017 às 12:30
Muitas pessoas não sabem que alguns erros simples podem determinar infrações de trânsito. Um carro com porta-malas ajuda muito em uma viagem, mas ainda assim podemos cair na armadilha de levar mais coisas do que cabe dentro dele, transportando bagagens em outros locais do carro. E, às vésperas de mais um feriado, toda atenção é pouca! Nesta edição do Direção Segura o Inspetor da PRF, Macedo Miranda, explica as regras sobre transporte de bagagem nos carros.
Direção Segura - Insp Macedo Miranda - 31-10-17

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