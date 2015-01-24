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As regras para uso de película nos vidros do carro

A lei determina que o parabrisa não tenha nenhuma pelicula, conservando os 75% de luminosidade; as laterais do motorista podem ter 70%; e os vidros traseiros, 28%

Publicado em 23 de Janeiro de 2015 às 21:35

Publicado em 

23 jan 2015 às 21:35
A película usada para escurecer os vidros do carro, conhecida como insufilm, já é moda há muito tempo. Mas, para instalar o acessório em seu automóvel, é preciso se atentar ao que determina a legislação. O sucesso da película se deve a uma série de fatores, como a redução dos raios ultravioleta que podem atingir os ocupantes dos veículos pela janela, a diminuição do excesso de luminosidade e a retenção dos cacos de vidro em caso de acidentes.
A inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Carolina André, explica sobre as regras de uso do aparato, como a que determina que o parabrisa não tenha nenhuma pelicula, conservando os 75% de luminosidade; as laterais do motorista podem ter 70%; e os vidros traseiros, 28%.
Direção Segura - 23-01-15

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