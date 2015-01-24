As regras para uso de película nos vidros do carro

A película usada para escurecer os vidros do carro, conhecida como insufilm, já é moda há muito tempo. Mas, para instalar o acessório em seu automóvel, é preciso se atentar ao que determina a legislação. O sucesso da película se deve a uma série de fatores, como a redução dos raios ultravioleta que podem atingir os ocupantes dos veículos pela janela, a diminuição do excesso de luminosidade e a retenção dos cacos de vidro em caso de acidentes.