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SEGURANÇA

As regras para o transporte de nossos animais de estimação

Publicado em 25 de Agosto de 2015 às 15:16

Publicado em 

25 ago 2015 às 15:16
Transporte de animais em veículos. No quadro Direção Segura desta terça-feira (25), o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Mauro Silveira, explica que há regras para o transporte de nossos animais de estimação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido transportar o animal entre o banco do motorista e o banco do passageiro, ou entre o banco e a porta, ou até mesmo no colo do motorista. Praticar tal ato é considerado uma infração média e a pena é uma multa, além da perda de quatro pontos na carteira de motorista.
CBN Direção Segura - Inspetor da PRF - 25-08-15

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