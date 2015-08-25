As regras para o transporte de nossos animais de estimação

Transporte de animais em veículos. No quadro Direção Segura desta terça-feira (25), o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Mauro Silveira, explica que há regras para o transporte de nossos animais de estimação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido transportar o animal entre o banco do motorista e o banco do passageiro, ou entre o banco e a porta, ou até mesmo no colo do motorista. Praticar tal ato é considerado uma infração média e a pena é uma multa, além da perda de quatro pontos na carteira de motorista.