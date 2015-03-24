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DIREÇÃO SEGURA

As regras e exceções para uso das cadeirinhas no transporte de crianças

O quadro Direção Segura volta a falar sobre a importância do equipamento para transportar crianças

Publicado em 24 de Março de 2015 às 18:16

Publicado em 

24 mar 2015 às 18:16
O quadro Direção Segura volta a falar sobre a importância do uso de cadeirinhas, bebê conforto e assento elevado no transporte de crianças nos automóveis. A inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Carolina André, tira dúvidas como:Rosângela, de Cariacica - Tenho três filhos e preciso de espaço para todos no banco de trás e normalmente a cadeirinha toma todo o espaço. Tenho outra opção?Ouvinte - Quando sei que meu filho pode sair da cadeirinha e ir para o cinto de segurança? Isso é de acordo com a idade ou tamanho?Joelson Araújo - Tenho uma van escolar. É preciso cadeirinhas para todas as crianças?Ouça as respostas:
CBN Direção Segura - Inspetora da PRF - Carolina André - 24-03-15

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