As regras e exceções para uso das cadeirinhas no transporte de crianças

O quadro Direção Segura volta a falar sobre a importância do uso de cadeirinhas, bebê conforto e assento elevado no transporte de crianças nos automóveis. A inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Carolina André, tira dúvidas como:Rosângela, de Cariacica - Tenho três filhos e preciso de espaço para todos no banco de trás e normalmente a cadeirinha toma todo o espaço. Tenho outra opção?Ouvinte - Quando sei que meu filho pode sair da cadeirinha e ir para o cinto de segurança? Isso é de acordo com a idade ou tamanho?Joelson Araújo - Tenho uma van escolar. É preciso cadeirinhas para todas as crianças?Ouça as respostas: