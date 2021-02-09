As infrações que vão gerar multa sem entrar na conta de pontos

No último mês de outubro, foram sancionadas diversas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que passam a valer a partir de abril deste ano. Nesta edição do Direção Segura, vamos destacar algumas dessas mudanças, que seguirão rendendo multa, mas não entrarão mais na conta de pontos da carteira, que agora tem novo limite - 40 pontos. É o caso da customização veicular. Se você fez alguma alteração que demande constar no documento, e não fazer o registro, será multado e terá o veículo retido, mas haverá isenção de pontuação. Quer saber as outras infrações? Acompanhe!