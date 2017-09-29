As implicações a que estão sujeitas pessoas envolvidas em acidentes

O número de acidentes automobilísticos têm, cada vez mais, chamado a atenção em todo o País. Mas em meio a esse cenário algumas condutas, como fugir do local do acidente e promover alterações artificiais no local do ocorrido, têm chamado a atenção das autoridades de trânsito. Mas você sabe a que implicações estão sujeitas as pessoas envolvidas em acidentes automobilísticos? Nesta edição do CBN Direção Segura o Chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF, Inspetor Hermerly, traz mais detalhes sobre o assunto. Confira!