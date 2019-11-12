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DIREÇÃO SEGURA

As dúvidas mais comuns sobre o que pode e o que não pode no trânsito

Ouça o Direção Segura desta terça-feira (12)

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 13:21

Publicado em 

12 nov 2019 às 13:21
No quadro Direção Segura desta terça-feira (12), o inspetor da PRF-ES, Jehan Ney de Moraes, traz como destaque um relação de comportamentos que, muitas vezes, praticamos no trânsito, mas não nos damos conta que podemos está cometendo uma infração. Você sabe, por exemplo, se dirigir é permitido dirigir descalço? E com fones de ouvido? Confira o que pode e o que não pode, com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
CBN Direção Segura - Jehan Ney de Moraes - 12-11-19
DIRIGIR DE SALTO OU DESCALÇO(A)
Depende.
A lei proíbe dirigir “usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais”. Assim, estaria tudo bem dirigir descalço, mas, de salto pode haver problemas, já que um salto pode comprometer a sensibilidade do pedal e tornar mais complexo seu manuseio.
Infração: média.
DIRIGIR SEM CAMISA
Pode.
DIRIGIR GRÁVIDA
Pode.
Até 1997, era proibido para futuras mães dirigirem depois do quinto mês de gestação. Hoje, a legislação não prevê nenhuma restrição.
FUMAR ENQUANTO DIRIGE
Não pode.
Infração: média.
OUVIR MÚSICA NO FONE DO OUVIDO
Não pode.
Infração: média.
LEVAR ANIMAIS NO COLO
Não pode.
Infração: média.
LEVAR CRIANÇAS NO BANCO DA FRENTE
Não pode.
Infração: gravíssima.
DIRIGIR DE ÓCULOS
Pode.
Não só pode, como deve. A CNH tem um campo para registrar quem tem ou não problemas de visão, e, para essas pessoas, o CTB prevê que dirigir sem óculos ou lente é considerado infração gravíssima.
LEVAR MUITOS PASSAGEIROS NO BANCO DE TRÁS
Não pode.
Infração: média.
[Fonte: Portal Auto Esporte]

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