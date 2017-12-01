Aquaplanagem: risco de dirigir em períodos de chuvas

O tempo mudou nesta semana e em época de chuva, cresce o risco de aquaplanagem de carros nas pistas. Não raramente especialistas relatam os riscos e cuidados envolvendo acidentes quando o período chuvoso começa a atingir as cidades.

Nesta edição do CBN Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Macedo Miranda, passa as dicas e orientações para evitar os acidentes na pista: atenção à velocidade máxima permitida da via, vistoriar a vida útil do conjunto de pneus, evitar usar o pisca-alerta quando estiver em movimento.