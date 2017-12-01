Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN DIREÇÃO SEGURA

Aquaplanagem: risco de dirigir em períodos de chuvas

Publicado em 01 de Dezembro de 2017 às 19:10

Publicado em 

01 dez 2017 às 19:10
Rua alagada atrás do Shopping Vitória Crédito: Vitor Jubini
O tempo mudou nesta semana e em época de chuva, cresce o risco de aquaplanagem de carros nas pistas. Não raramente especialistas relatam os riscos e cuidados envolvendo acidentes quando o período chuvoso começa a atingir as cidades.
Nesta edição do CBN Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Macedo Miranda, passa as dicas e orientações para evitar os acidentes na pista: atenção à velocidade máxima permitida da via, vistoriar a vida útil do conjunto de pneus, evitar usar o pisca-alerta quando estiver em movimento.
Acompanhe a análise completa:
 
Direção Segura - 01-12-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados