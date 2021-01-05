Ano novo: como foi o comportamento dos motoristas nas rodovias do ES

O feriado de ano novo terminou com registro de 44 acidentes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, sendo 13 graves. A operação especial da Polícia Rodoviária Federal aconteceu entre os dias 30 de dezembro e 03 de janeiro. Foram abordados 1.067 veículos e 1.365 pessoas. Um total de 109 veículos foram apreendidos e 1.430 autos de infração foram extraídos. Além disso, 137 pessoas foram flagradas sem o cinto de segurança e 385 veículos realizaram ultrapassagens proibidas. Quem traz um panorama do resultado da operação e analisa o comportamento dos motoristas é o inspetor da PRF-ES, Valdo Lemos. Confira a análise completa!